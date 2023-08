William Friedkin, non solo L’Esorcista. Tre film da recuperare

Oltre al capolavoro horror con Max Von Sydow e a Il Braccio violento della legge (premiato con 5 Oscar), il regista, scomparso il 7 agosto ha diretto lungometraggi sorprendenti in anticipo sui tempi come Festa di compleanno per il caro amico Harold, Il Salario della Paura e Vivere e Morire a Los Angeles

William Friedkin credeva nel destino. Per Il regista americano, deceduto il 7 agosto all’età di 87 anni, ogni cosa aveva a che vedere con il mistero della fede o del fato. Tant’ è che nel documentario Nella mente dell’Esorcista raccontava con queste parole l’origine della sua passione per la regia: “Non so come ho fatto a entrare nel mondo del cinema, considerando da dove provengo. Vivevo in un monolocale a Chicago con i miei genitori. (…)Dopo il liceo, a 20 anni, ho iniziato a lavorare nella logistica di un canale televisivo a Chicago. Non sono mai andato all’Università. Un giorno per caso un amico mi disse che facevano un film al cinema Surf, ed era Quarto Potere. Andai a vederlo nel pomeriggio e rimasi per tutto il resto della giornata. Ero semplicemente esterrefatto. Quando uscii dal cinema a mezzanotte, pensai: non so perché ma io voglio fare questo”.

Un regista da Oscar

Indubbiamente la folgorazione sulla via di Damasco causata dalla visione del capolavoro di Welles si è rivelata una scelta vincente per Friedkin. Con Il Braccio Violento della legge vinse 5 premi Oscar (film, regia, attore protagonista, sceneggiatura non originale, montaggio); con L’Esorcista, per molti il film più terrificante di sempre, ha riscritto la storia del cinema horror. Ma ancora una volta il destino si è dimostrato beffardo. Il clamore suscitato dalla pellicola tratta dal romanzo di William Blatty e la potenza di quelle immagini spaventose hanno oscurato le altre opere del cineasta americano. Come se il malevolo Pazuzu, vanitoso come ogni demone, volesse tutte le attenzioni per sé. Riscopriamo quindi tre pellicole che testimoniano quanto sia variegata, sorprendente ricca la filmografia di questo volitivo e talentuoso cineasta.