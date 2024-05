31/40 ©Getty

Barbra Streisand nella sua autobiografia "My Name Is Barbra". pubblicata nel 2023 ha raccontato che quando ha iniziato a diventare famosa, Barbra ha cominciato ad essere criticata per il suo aspetto. Scrive che sembrava che il suo naso "ricevesse più attenzioni dalla stampa di me". In tanti le hanno detto nel corso degli anni di "rifarsi il naso". Molti l’hanno insultata. "Vorrei poter dire che tutto questo non mi ha influenzato, ma è successo. Anche dopo tutti questi anni, sono ancora ferita dagli insulti e non riesco a credere alle lodi"