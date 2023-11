Ozzy Osbourne: "Ho un tumore ma se farò un ultimo live sarò felice"

In un'intervista rilasciata a Rolling Stone UK, il musicista (che ha precedentemente rivelato di avere il morbo di Parkinson) ha dichiarato che i medici hanno trovato un tumore in una delle sue vertebre durante un intervento chirurgico. "Se non posso continuare a fare concerti regolari, voglio solo stare abbastanza bene per fare un concerto dove posso dire: ‘Ciao ragazzi, grazie mille per la mia vita.' È a questo che sto lavorando, e se crollerò morto alla fine, morirò da uomo felice”, ha confessato Ozzy



Ozzy Osbourne ha rivelato di avere un tumore.

In una recente intervista rilasciata a Rolling Stone UK, il musicista (che aveva precedentemente dichiarato di aver ricevuto una diagnosi relativa il morbo di Parkinson) ha affermato che i medici hanno trovato un tumore in una delle sue vertebre durante un recente intervento chirurgico.

"Mi ha davvero messo k.o.”, ha spiegato Ozzy Osbourne. "Il secondo intervento è andato davvero male e praticamente mi ha lasciato paralizzato. Pensavo che sarei ritornato in piedi e attivo dopo il secondo e il terzo, ma con l'ultimo hanno messo una dannata asta nella mia colonna vertebrale. Hanno trovato un tumore in una delle vertebre, quindi hanno dovuto scavare anche in quello. È abbastanza dura, e il mio equilibrio è tutto sballato”, ha rivelato all’edizione inglese di RS.

L'intervento mirava a riparare i danni causati da una caduta risalente al 2019, che aveva spostato le barre metalliche che erano state già inserite nel suo corpo dopo un precedente incidente con un quad avvenuto nel 2003.

Questo non è stato l'unico inconveniente per Ozzy Osbourne, che negli ultimi anni ha dovuto affrontare molte sfide per quanto riguarda la salute. Oltre a essersi sempre aperto con i fan riguardo le sue passate dipendenze e overdose, nel 2020 ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi del morbo di Parkinson.

Nonostante la sua salute precaria, l’obiettivo di Ozzy Osbourne è, a sua detta, uno: fare un ultimo grande concerto d’addio.

"Se non posso continuare a fare concerti regolari, voglio solo stare abbastanza bene per fare un concerto dove posso dire: ‘Ciao ragazzi, grazie mille per la mia vita.' È a questo che sto lavorando, e se crollerò morto alla fine, morirò da uomo felice”, ha affermato Ozzy a Rolling Stone.



Ozzy Osbourne: "Tutti i miei compagni sono morti” Durante l’intervista a RS, il musicista ha confessato di aver fatto alcune riflessioni mentre era "costretto a letto".

"Tutti i miei compagni di bevute ho capito che sono tutti morti! Il cimitero è pieno di miei compagni di sbronze! Dovrei essere morto molto prima di parecchi di loro. Perché sono l'ultimo uomo in piedi? Non capisco nulla di tutto questo. A volte mi guardo allo specchio e dico: ‘Perché diavolo sei arrivato fino a qui?!’. Non vanto nulla di tutto ciò perché avrei dovuto essere morto mille volte. Mi hanno pompato lo stomaco non so quante volte”, queste le parole di Ozzy Osbourne.

L’ex frontman dei Black Sabbath ha dichiarato che non ha paura della morte. "Non ho paura di morire, ma non voglio avere una vita lunga, dolorosa e miserabile", ha spiegato. "Mi piace l'idea che se hai una malattia terminale, puoi andare in un posto in Svizzera e farla finita velocemente. Ho visto mio padre morire di cancro".

Ha poi continuato dicendo: “Ho detto a mia moglie Sharon che ho fumato uno spinello di recente e lei ha detto: ‘Cosa stai facendo! Ti ucciderà maledizione!’. E io le ho chiesto: 'Per quanto tempo vuoi che io viva?!' Al massimo, mi restano dieci anni e quando sei più anziano, il tempo accelera. Io e Sharon abbiamo festeggiato il nostro 41º anniversario di matrimonio di recente, ed è semplicemente incredibile per me!”.

La sua missione è ora quella di salutare i fan con un grande concerto d’addio Ozzy Osbourne si dice “maledettamente arrabbiato" per non aver avuto la "possibilità di dire addio e ringraziare" i suoi fan dal momento in cui ha annunciato all'inizio di quest'anno il suo ritiro dai tour a causa di alcune operazioni a cui si è dovuto sottoporre.

"È questo il mio obiettivo a cui lavorerò sodo. Fare quei concerti. Se sarà all'Ozzfest o da qualche parte, o anche un concerto alla Roundhouse", ha detto. "Se non posso continuare a fare spettacoli regolari, voglio solo stare abbastanza bene per fare un concerto dove posso dire: 'Ciao ragazzi, grazie mille per la mia vita.' È a questo che sto lavorando, e se crollo morto alla fine, morirò un uomo felice".