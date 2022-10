Hanno creato l'hamburger ufficiale di Ozzy Osbourne

Una catena di ristoranti californiana ha lanciato uno speciale hamburger, pensato per essere un omaggio al principe delle tenebre Condividi

Grill ‘Em All è un nome perfetto per chiarire già da subito quale sia il proprio core business e le proprie influenze. Devono averlo pensato anche i fondatori di questa catena di ristoranti californiana, nata da un furgoncino di panini acquistato nel 2009. Grill ‘Em All fa esplicito riferimento a Kill ‘Em All, lo storico album dei Metallica del 1983 inserito da Rolling Stone nella lista dei 100 migliori dischi della storia, e trasuda la passione dei suoi creatori per due cose: il metal e gli hamburger. Negli anni a Grill ‘Em All si sono specializzati nella creazione di hamburger dedicati ai più grandi artisti del genere e, da ottobre, sono pronti a lanciare la loro ultima creazione: un panino dedicato al principe delle tenebre Ozzy Osbourne.

Eat ‘Em All vedi anche Ozzy Osbourne, esce a settembre il nuovo album Patient Number 9 I creatori della nuova pietanza hanno come slogan “morte ai falsi hamburger” e, prima di dedicare un panino all’ex frontman dei Black Sabbath, hanno già fatto un’operazione simile omaggiando altre leggende. Nel menù si trovano infatti il Metallica, il Napalm Death o l’High on Fire, tutti hamburger perfetti per incuriosire già al momento della lettura i fan del metallo pesante. “I giochi di parole e i nomi che trovate nel menu trasmettono il nostro modo di essere, ma sono gli hamburger il fulcro della nostra attività”, ha spiegato nel 2018 il titolare di Grill ‘Em All Matthew Chernus. Alcune delle sue creazioni sono molto particolari, basti pensare al Dee Snider, un panino eccentrico quasi quanto l’ex cantante dei Twisted Sister. Al suo interno lo Snider contiene ingredienti come burro di arachidi, marmellata di fragole, bacon e salsa sriracha, non esattamente la base del classico cheeseburger. Con certi precedenti, non ci saremmo sorpresi di trovare nella nuova invenzione anche un pipistrello ma il pericolo è stato scongiurato: all’interno dell’Ozzy Burger si trovano davvero tanti ingredienti ma nessuno eccessivamente particolare. Nel panino l’abbondante porzione di manzo tritato è accompagnata infatti da formaggio invecchiato, cipolle fritte, salsa verde artigianale, salsa aioli e verdure di stagione. Contenuto all’interno di due fette di pane completamente nere per omaggiare Osbourne, questo ricchissimo “ripieno” forma un hamburger da ben 500 grammi. Buono da assaggiare, ma senza avvisare il dietologo.

Quando Ozzy morse un pipistrello vedi anche Ozzy Osbourne è stanco dell’America: "Troppe sparatorie, è una follia" La creazione di Grill ‘Em All è sicuramente particolare ma, se pensiamo a cosa ha morso Ozzy Osbourne in carriera, non suona poi così strana. Per fortuna i maghi metal dell’hamburger hanno deciso di non omaggiare il loro idolo inserendo carne di pipistrello, l’animale che il principe delle tenebre azzannò in un episodio ancora per certi versi poco chiaro. Tutto accadde il 20 gennaio del 1982, durante un concerto a Des Moines in Iowa. Quel giorno il diciassettenne Mark Neil pensò che sarebbe stato carino omaggiare il suo artista preferito lanciandogli sul palco un pipistrello, appositamente cercato per l’occasione. Ricevuto l’inaspettato cadeau, Ozzy non fece una piega, azzannando l’animale che credeva un innocuo peluche. Finì con il cantante costretto a correre in ospedale per un’antirabbica ma, una volta scampato il pericolo, quell’aneddoto divenne parte della sua leggenda aumentandone di molto la popolarità. Oggi nasce un panino dedicato a Ozzy Osbourne e, anche se è una discreta botta calorica, non dovrebbero esserci tracce di amici di Batman all’interno. Forse la vera notizia è questa.