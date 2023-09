Milano Fashion Week, sfilano le donne guarite da cancro al seno. FOTO

10/13 ©Ansa

"Iniziamo la Settimana della moda donna parlando di donne e di prevenzione, mandando un messaggio di speranza e prevenzione. Credo che questa sfilata sarà di grande ispirazione per tutti noi e metterà in luce ancora una volta quanta forza e quanta consapevolezza le donne sono in grado di far crescere in loro e dimostrare anche nelle situazioni più dolorose”, ha detto il presidente di Camera moda Carlo Capasa, visibilmente commosso al termine dello show