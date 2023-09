7/14 ©Getty

Impossibile non lodare la fattura squisita delle creazioni di Lee che si è distinto da Bottega Veneta per il mix di tessuti che caratterizzano i suoi capi più complessi (come questo in foto, con motivo floreale ricamato in rilievo) e per una visione assolutamente eccellente degli accessori. Le calzature e le borse da lui ideate sono sempre irresistibili

