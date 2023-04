6/15 ©IPA/Fotogramma

Tra le icone fashion più recenti della serialità sul piccolo schermo, Lily Collins, l'esperta di marketing molto glamour, protagonista di Emily in Paris. L'attrice britannica nello show fa sfoggio di ogni tipo di stravaganza, in questo figlia legittima di Carrie Bradshow di Sex and the City. In questo episodio, una borsa a paniere in pelle e paglia di Polène Paris

Emily in Paris, i look più belli di Lily Collins (e come copiarli)