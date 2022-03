Gossip Girl, la foto con Sebastian Stan e Chace Crawford

I fan di Gossip Girl , serie tv trasmessa per sei stagioni negli Stati Uniti dal 2007 al 2012 e fino al 2013 in Italia, hanno trovato un bel regalo sul profilo Instagram ufficiale di Chace Crawford . L'attore statunitense, interprete nello show del personaggio di Nate Archibald, ha postato un selfie in compagnia di Sebastian Stan , anche lui con un ruolo ricorrente in Gossip Girl. I due ex compagni di set, rimasti in buoni rapporti anche dopo la fine della serie tv, continuano a essere molto amati per i personaggi che hanno smesso di interpretare ormai dieci anni fa, come dimostrano i numerosi commenti alla foto. Ma il tono delle parole dei fan è chiaro: per gli attori di Gossip Girl è giunta l'ora di una reunion.

Sebastian Stan e Chace Crawford, il successo dopo lo show

Sebastian Stan e Chace Crawford devono molto della loro fama a quello show. Chace Crawford, che ha recitato in 121 episodi di Gossip Girl, ha in seguito intrapreso una valida carriera nel cinema affiancata da apparizioni per in tv (tra le ultime, The Boyz).

Sebastian Stan, che nello show ha preso parte solo a 11 episodi, si è conquistato un ottimo posto nello star system hollywoodiano a colpi di personaggi vincenti e pellicole valide (dal film Tonya di Craig Gillespie, alla miniserie Pam & Tommy), specie dopo il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe, col personaggio del Soldato d'Inverno Bucky Barnes con cui ha preso parte alla saga degli Avengers e a uno show dedicato per Disney +.

In attesa di notizie su una possibile reunion del cast, di cui non si è concretamente mai discusso, i fan di Gossip Girl hanno a disposizione, come è noto, nuove storie a cui appassionarsi, quelle del reboot per HBO Max, in onda in Italia su Sky e Now, popolato da giovani e rinnovati protagonisti. La nuova serie, che ha debuttato nel 2021, è già stata confermata per una nuova stagione.