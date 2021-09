Gossip Girl, rinnovato il reboot per una seconda stagione

Come riportato da Deadline, HBO MAX ha deciso di realizzare la seconda stagione della serie

Nuovi episodi in arrivo. Nelle scorse ore Deadline ha annunciato la produzione della seconda stagione del reboot della celebre e amata serie televisiva.

Stando a quanto riportato dal magazine , gli ottimi riscontri ottenuti dai primi sei episodi della prima stagione hanno convinto HBO Max al rinnovo della produzione che vede protagonisti Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak, and Savannah Lee Smith with Todd Almond, Adam Chanler-Berat, Johnathan Fernandez e Jason Gotay.

Il reboot è ispirato al lavoro di Cecily von Ziegesar e alla serie televisiva che ha conquistato il pubblico dal 2007 fino al 17 dicembre 2012, ovvero il giorno della messa in onda dell’ultimo episodio della sesta stagione negli Stati Uniti d’America.

Gossip Girl segue un gruppo di studenti di New York raccontando le sfumature delle loro vite e di come i social media siano cambiati nel corso degli anni.

Nessuna notizia per quanto riguarda l’inizio delle riprese dei nuovi episodi e la loro possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.