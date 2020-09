Penn Badgley di "Gossip Girl" è diventato papà

Penn Badgley papà per la prima volta

Su un foglio bianco è rappresentata quella che sembra essere la riproduzione di una placenta, simile ad un cuore. “Il suo cuore ha la forma di casa”, ha aggiunto poi la moglie di Badgley. A spiegare che la nascita non sarebbe recente ci pensa l'hashtag della didascalia: #40dayspostpartum (40 giorni dopo il parto). Al momento della nascita quindi, non ci sono stati annunci ufficiali. Domino Kirke ha poi confermato la notizia pubblicando tra le proprie Instagram Stories uno scatto di sé, addormentata accanto ad un neonato. Se per l’attore si tratta del primo figlio, Domino è già mamma di Cassius Riley (12 anni) avuto dall’ex Morgan O’Kane. L'annuncio della gravidanza era stato dato solo a febbraio, una bella notizia per la coppia dopo due precedenti aborti. “Di nuovo in viaggio, la gravidanza dopo la perdita è tutta un’altra cosa – aveva scritto Domino su Instagram a febbraio, pubblicando la foto del pancione. “Dopo due aborti, avuti l’uno in fila all’altro, siamo pronti a dare un nome a questa cosa. Come assistente al parto, ho visto e sentito di tutto. Ci vuole tutta la forza che ho per staccarmi amorevolmente dalle perdite e vivere questa esperienza. Durante la prima gravidanza, a 25 anni, non sapevo nulla. Mi tuffai beatamente inconsapevole della nascita e dei suoi misteri. Ora, con 10 anni di esperienza da cui attingere, faccio tesoro delle conoscenze che ho. Ci stai già insegnando come affrontare ogni giorno in un modo che non abbiamo mai sperimentato, piccolo. Grazie”.

Penn invece non ha mai voluto commentare la gravidanza, mantenendo la discrezione che lo ha sempre distinto.