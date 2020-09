Gossip Girl, il costumista parla del reboot della serie TV

Eric Daman a Variety: "Credo che molte persone pensino che il termine reboot indichi una nuova Serena e una nuova Blair, ma non è così"

Dalla reunion di Friends all’avvio della produzione per il reboot di Willy, il principe di Bel-Air, nelle ultime settimane alcune delle serie più iconiche del piccolo schermo hanno conquistato i media con le notizie riguardanti i loro comeback, grande attesa anche per Gossip Girl che si prepara a riportare il pubblico a New York.