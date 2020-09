Gossip Girl, le riprese del reboot al via a ottobre

Stando a quanto riportato dalla testata Variety, Kristen Bell tornerà come voce narrante dopo il successo delle sei stagioni della serie TV

L’attesa è quasi terminata. Variety ha lanciato un’indiscrezione che ha immediatamente entusiasmato il pubblico: le riprese del reboot di Gossip Girl stanno finalmente per prendere il via.

Gossip Girl: al via le riprese a New York

Gossip Girl è una delle serie TV più famose e amate del piccolo schermo. Le sei stagioni, andate in onda negli Stati Uniti d’America tra il 2007 e il 2012 per un totale di centoventuno episodi, hanno segnato la storia dell’intrattenimento lanciando anche le carriere dei protagonisti, divenuti oggi tra gli attori più famosi a livello mondiale; tra loro Blake Lively (FOTO), Leighton Mesteer e Chace Crawford, quest’ultimo tra i protagonisti della serie TV The Boys, appena tornata con la seconda stagione su Amazon Prime.

A distanza di circa otto anni dal gran finale, la macchina produttiva di Gossip Girl si è rimessa in moto. Infatti, Variety ha annunciato l’avvio delle riprese del reboot a partire dal prossimo mese; la città scelta sarà New York.