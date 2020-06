Gossip Girl, Ed Westwick lancia una linea di mascherine

Hollywood: le star e il movimento Black Lives Matter

Ed Westwick non è stato il solo a lanciare iniziative a supporto del movimento Black Lives Matter, infatti pochi giorni fa Dwayne Johnson ha condiviso un lungo messaggio contro Donald Trump, questo un estratto: “Dove sei? La nostra nazione è paralizzata e in ginocchio implorando di essere ascoltata e supplicando il cambiamento. Dov’è il nostro leader compassionevole? Il leader in grado di unire e ispirare la nostra nazione nel momento più doloro quando ne abbiamo maggiormente bisogno. Il leader che fa un passo in avanti e si assume la piena responsabilità per la nostra nazione e ne abbraccia ogni colore. Il leader che prende la nazione in ginocchio e la fa rialzare e che dice 'Avete la mia parola, la supereremo, insieme, il cambiamento arriverà'”.

Oltre ai due attori, abbiamo visto anche Lady Gaga mettere a disposizione il proprio account Instagram ad alcune associazioni e Sophie Turner scendere in strada per protestare.