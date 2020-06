Black Lives Matter: Sophie Turner alla protesta

In queste ore numerosi volti noti del mondo di Hollywood si sono schierati in prima linea a supporto del movimento Black Lives Matter.

Se Lady Gaga ha deciso di consegnare il suo profilo Instagram ad alcune associazioni per poter diffondere informazioni a una platea di oltre quaranta milioni di follower , l’attrice de Il Trono di Spade ha optato per la partecipazione alla protesta.

Black Lives Matter: da Chiara Ferragni a Madonna

In queste ore sono tantissime le celebrity che hanno deciso di unirsi al coro di protesta, tra loro troviamo anche Chiara Ferragni e Fedez (FOTO) che hanno partecipato all’iniziativa svoltasi alla Stazione Centrale di Milano domenica 7 giugno e la Regina del Pop che ha preso parte all’evento organizzato nella capitale del Regno Unito.

Parallelamente, tante altre star hanno pubblicato video e foto sui propri profili social, tra loro Dwayne Johnson che ha lanciato un messaggio a Donald Trump: "Dove sei? La nostra nazione è paralizzata e in ginocchio implorando di essere ascoltata e supplicando il cambiamento. Dov’è il nostro leader compassionevole? Il leader in grado di unire e ispirare la nostra nazione nel momento più doloro quando ne abbiamo maggioranti bisogno. Il leader che fa un passo in avanti e si assume la piena responsabilità per la nostra nazione e ne abbraccia ogni colore. Il leader che prende la nazione in ginocchio e la fa rialzare e che dice ‘Avete la mia parola, la supereremo, insieme, il cambiamento arriverà'".