Il magazine Entertainment Weekly ha recentemente intervistato Hafþór Júlíus Björnsson, che ha svelato il suo nuovo progetto televisivo, ovvero un reality-show in cui il pubblico potrà sfidarlo in prove di forza, tenacia, muscoli e resistenza fisica.

Hafþór Júlíus Björnsson , classe 1988, nasce il 26 novembre a Reykjavík . La sua grande esplosione mediatica arriva con la serie cult che appassiona milioni di spettatori in ogni angolo del pianeta. L’atleta, vincitore del titolo World's Strongest Man nel 2018, è un’icona di portata mondiale grazie a un fisico che lo ha reso noto in tutto il mondo.

Hafþór Björnsson: “Sarà più o meno impossibile battermi”

L’atleta e attore ha lanciato alcune anticipazioni su quello che potremo vedere:“È totalmente originale e Spoke Studios è stata eccezionale nella preparazione. Questo show sarà unico e riunirà tutta la famiglia davanti allo schermo. Non posso svelarvi altri dettagli riguardanti lo show ma vi prometto che le persone lo ameranno!”.

In seguito, Hafþór Björnsson ha parlato del suo allenamento e di come non sarà affatto facile poterlo battere: “Come molti di voi sanno mi sto preparando per l’incontro di match più difficile della storia. Mi è richiesto molto allenamento cardio, agilità e forza esplosiva”.

Infine, l’atleta ha concluso: “Quando sarò al massimo della forma e della forza credo che sarà più o meno impossibile battermi”.