Leighton Meester mamma bis: Adam Brody annuncia la nascita del figlio

Leighton Meester e Adam Brody genitori bis

Leighton Meester e Adam Brody, la storia d'amore

Leighton e Adam sono una coppia molto discreta e poco social. Per questo motivo non hanno voluto, come nel caso della prima figlia, annunciare tramite foto la nascita del secondogenito. L'attore, 40 anni, ha però confermato il lieto evento durante lo show The Fun Time Boys Game Night Spectacular in onda su Twitch, piattaforma di Amazon. L'ex interprete di Seth Cohen in The O.C, ha confermato che si tratta di un maschietto ma il nome è ancora top secret. “Ebbene sì, abbiamo un secondo bambino - ha commentato Brody - È un maschietto ed è un sogno”. La gravidanza di Leighton, nota al grande pubblico per aver interpretato Blair Waldorf in Gossip Girl, era nota già dalla scorsa primavera, quando furono pubblicate alcune foto nelle quali si vedeva l’attrice con il pancione passeggiare insieme al marito.