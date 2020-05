Gossip Girl, rimandato il reboot (che però si farà)

L’emergenza legata al COVID-19 ha fermato la produzione dell’atteso reboot di Gossip Girl. Vulture ha intervistato Kevin Reilly, Chief Content Officer di HBO MAX, in merito alla produzione della serie televisiva.

Gossip Girl: rimandato il rEboot della serie televisiva

I fan di Gossip Girl dovranno attendere qualche mese in più. Kevin Reilly ha annunciato lo stop alla produzione, le cui riprese avrebbero dovuto prendere avvio nella primavera di quest’anno: “Non hanno nemmeno iniziato la produzione, stavano lavorando alla pre-produzione ed erano pronti per partire”. La decisione è ovviamente legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) che ha comportato uno stop dei lavori.

Al momento non c’è una data certa per quanto riguarda il debutto del reboot, ma stando a quanto riportato da Vulture, verosimilmente non sarà prima del 2022.

Gossip Girl è stata una delle serie pù amate dal pubblico di tutto il mondo portando anche alla nascita di grandi stelle del mondo dorato di Hollywood, tra queste Leighton Meester e Blake Lively (FOTO).

Coronavirus: gli slittamenti

Se da un lato l’attuale situazione sta portando a numerose reunion virtuali dei protagonisti di iconiche serie televisive, tra queste Teen Wolf, Smallville e Sabrina, vita da strega, dall’altro case cinematografiche e discografiche stanno rimodellando il calendario delle uscite e delle produzioni.

In primis abbiamo visto Lady Gaga posticipare l’uscita del nuovo disco Chromatica, previsto per venerdì 29 maggio dopo il grande successo ottenuto con il video ufficiale di Rain On Me, sulla stessa lunghezza d’onda i Deep Purple che hanno rimandato la data italiana del tour, stessa cosa pere l’uscita di Black Widow con Scarlett Johansson che ora arriverà nelle sale cinematografiche del Regno Unito il 29 ottobre.