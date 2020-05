Deep Purple in concerto, annunciata la nuova data in Italia nel 2021

L’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha comportato l’annullamento e il rinvio di numerosi eventi in tutto il mondo, tra questi l’atteso concerto dei Deep Purple.

DeEP Purple: la nuova data in Italia

La band britannica avrebbe dovuto salire sul paco del Bologna Sonic Park a luglio, ma l’emergenza di questo periodo ha comportato la cancellazione dell’evento, come comunicato dall’organizzazione sul profilo Instagram. Poche ore fa la produzione ha fatto un annuncio molto importante, ovvero la nuova data del concerto.

Infatti, i Deep Purple hanno riprogrammato la data italiana inclusa nella serie di concerti The Whoosh! Tour. Quindi, l’appuntamento per vedere la formazione che ha riscritto la storia della musica è per lunedì 5 luglio 2021 all’Arena Parco Nord del Bologna Sonic Park.

L’organizzazione dell’evento ha comunicato anche che i biglietti acquistati per il concerto previsto quest'anno rimarranno validi per quello riprogrammato, questa la comunicazione: “I biglietti acquistati per la data del 6 luglio 2020 rimangono validi per la nuova data del 5 luglio 2021. Vi basterà conservare il vostro biglietto e presentarlo il giorno dello show”.