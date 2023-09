Console da primato durante la Milano Fashion Week

Il nostro itinerario milanese inizia giovedì 21 settembre all’ex Macello con Black Coffee, William Djoko e Airrica. Primo resident nella storia dell'Hï Ibiza, club numero uno al mondo secondo la Top 100 Clubs della rivista DJ Mag, il dj e producer sudafricano Black Coffee vanta collaborazioni con Drake, Alicia Keys, Beyoncé e P.Diddy; nel 2022 ha ulteriormente consolidato la sua fama vincendo un Grammy Award – gli Oscar della Musica - nella categoria Dance Electronic Album. Dopo la sua data milanese ed il closing party all’Hï Ibiza, sabato 7 ottobre si esibirà nientemeno che al Madison Square Garden di New York, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria versatilità e la sua capacità di ispirare fan di tutto il mondo. Sempre giovedì 21 al Gate Guy Gerber e Cristina Lazic.



Venerdì 22 settembre primo appuntamento stagionale con la serata Vision, che propone Solomun, uno dei pochi dj capace di mettere d’accordo tutto e tutti, come dimostrano le sue domeniche al Pacha di Ibiza, da più di dieci anni un appuntamento imprescindibile per chi si rechi sulla isla. Sabato 23 si torna all’ex Macello il party Zamna Milano by day con Loco Dice e Brina Knauss; di sera relativo aftershow all’Amnesia con i Bedouin (nella foto d’apertura) e ancora Brina Knauss. Per i Bedouin questa è stata un’estate molto speciale: a maggio è uscito “Temple of Dreams”, il loro album di debutto sulla loro etichetta discografica Human By Default, così come prosegue sino ad inizio ottobre la loro serata Saga, in programma tutti i mercoledì al Pacha di Ibiza; il loro è un sound che arriva da molto lontano e molto lontano sa arrivare. Non potrebbe essere altrimenti per un duo nato artisticamente al Burning Man.



Sempre sabato 23 il Tempio del Futuro Perduto ospita il festival Città del Futuro 2023

con Mark Broom; Marco Carola special guest al Just Mi e Âme in console al Volt; domenica 24 arriva all’Alcatraz di Milano nientemeno che Carl Cox, autentico re dei dj se ce n’è uno. Per chi voglia saperne di più, niente di meglio che leggere la sua autobiografia “Oh Yes Oh Yes” (il suo grido di battaglia quando è in console) o guardare il documentario “What We Started”, uscito nel 2017 e disponibile su Netflix. La sua è una storia che ha davvero dell’incredibile.