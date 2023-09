Moda autunno 2023, 17 tagli di capelli di tendenza ispirati alle star

Le star del mondo dello spettacolo sono una fonte d'ispirazione considerevole per la scelta dell'hairstyle della stagione che sta per iniziare. Ecco una carrellata dei tagli e delle acconciature sfoggiate dalle dive del grande e del piccolo schermo raggruppate per fascia d'età, dalle under 20 alle over 70. Le tendenze? Il mosso spettinato, le chiome naturali ed eleganti e la frangetta (che piace proprio a tutte)



A cura di Vittoria Romagnuolo