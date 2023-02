Ozzy Osbourne, cancellato il tour per problemi di salute

Ozzy Osbourne su Instagram: "Non avrei mai immaginato che i miei giorni di tour sarebbero terminati in questo modo" Condividi

Alcuni problemi fisici hanno costretto Ozzy Osbourne ad annullare le date previste in Europa e nel Regno Unito. Il cantante ha annunciato la sofferta decisione in un lungo post sulla sua pagina Instagram.

ozzy osbourne: "il mio corpo sta ancora male" Il cantante si è aperto al pubblico raccontando le difficoltà dell'ultimo periodo e l'impossibilità di portare a termine la serie di concerti prevista nei prossimi mesi. Ozzy Osbourne ha scritto: "Probabilmente questa è una delle cose più difficilI che abbia mai dovuto condividere con i miei fedeli fan. Come tutti voi saprete, quattro anni fa, questo mese, ho avuto un brutto incidente in cui ho subito danni alla spina dorsale".

L'artista ha proseguito: "Il mio solo e unico scopo di questo periodo è stato tornare sul palco. La mia voce sta bene. Comunque, dopo tre operazioni, trattamenti con cellule staminali, sessioni infinite di fisioterapia e il recente straordinario Cybernics (HAL) Treatment, il mio corpo sta ancora male". Il cantante ha aggiunto: "Sono davvero onorato dal modo in cui tutti voi avete tenuto pazientemente i biglietti per tutto questo tempo, ma coscientemente, mi sono reso conto che non sono fisicamente capace di fare le imminenti date del tour in Europa e nel Regno Unito poiché non potrei affrontare il viaggio richiesto. Credetemi quando dico che il pensiero di deludere i miei fan mi abbatte terribilmente, più di quanto possiate immaginare".

In seguito, Ozzy Osbourne ha dichiarato di essere a lavoro a una soluzione per provare a regalare una performance ai suoi fan: "Non avrei mai immaginato che i miei giorni di tour sarebbero terminati in questo modo. La mia squadra è attualmente a lavoro a idee per permettermi di esibirmi senza dover viaggiare di città in città e di nazione in nazione".

Infine, il cantante ha concluso: "Voglio ringraziare la mia famiglia, la mia band, la mia squadra, i miei amici di lunga data, i Judas Preist e ovviamente i miei fan per il loro infinito amore, la lealtà, il supporto e per avermi dato la vita che non avrei mai potuto immaginare."

