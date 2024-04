14/20 ©kevcraven/Getty Images

Freddie Mercury è diventato leggenda come frontman dei Queen. La sua voce inconfondibile, il carisma travolgente e la teatralità sul palco lo hanno reso un'icona senza tempo. Con i Queen ha venduto oltre 300 milioni di dischi, regalando al mondo capolavori come Bohemian Rhapsody, We Will Rock You e We Are The Champions. La sua vita è stata segnata da successi travolgenti e momenti bui, tra cui la lotta contro l'AIDS che lo ha portato via nel 1991 a soli 45 anni