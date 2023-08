60 anni di James Hetfield, il frontman dei Metallica che non invecchia

Il musicista è tra le personalità più influenti del genere Metal e uno dei migliori chitarristi ritmici. Nato il 3 agosto del 1963, suona la chitarra da autodidatta e non legge gli spartiti. Inserito tra i 100 migliori cantanti metal di tutti i tempi della rivista Hit Parader, sono varie le cose da sapere sull’artista e sulla sua band

Tra i 100 migliori cantanti Metal di tutti i tempi, secondo la rivista Hit Parader, personalità forte e carismatica, James Hetfield compie 60 anni. Il frontman dei Metallica, nato il 3 agosto del 1963, è tra le persone più influenti di questo genere musicale ed è considerato anche tra i migliori 100 chitarristi Metal nella lista di Guitar World. Ma la carriera di una delle band più note degli ultimi tempi è iniziata quasi per caso, grazie a un annuncio su The Recycler, pubblicato dal batterista Lars Ulrich e al quale rispose Hetfield. In pochi anni il gruppo ha scalato le classifiche diventando un punto di riferimento dell'heavy Metal e arrivando a vincere nove Grammy Award. Con un talento innato per la musica e la scrittura dei testi, Hetfield è tra i più influenti personaggi a livello internazionale e sono varie le curiosità da conoscere su di lui e sui Metallica.

L’infanzia e gli idoli di James Hetfield James Alan Hetfield è nato a Downey, in California, figlio di un camionista e di una cantante lirica. Da piccolo ha preso lezioni di pianoforte per poi passare alla batteria, mentre ha imparato a suonare la chitarra da autodidatta. Tra i gruppi rock che lo hanno influenzato ci sono i Kiss, i Queen e gli Aerosmith, mentre il suo idolo era Steven Tyler. Il primo concerto a cui ha partecipato è stato degli Aerosmith e AC/DC nel 1978 a Long Beach, in California. Tra i suoi artisti preferiti ci sono però i Black Sabbath, Thin Lizzy, Motorhead, Lynyrd Skynyrd, Tom Waits, Nick Cave e alcune colonne sonore western come quelle del celebre film Il buono, il brutto e il cattivo. Riguardo all’infanzia, i genitori credevano nella religione cristiana scientista e lo hanno cresciuto secondo i concetti di questa fede per la quale Dio cura tutto e non servono cure mediche. La madre Cynthia, malata di cancro, per questo motivo ha rifiutato le cure ed è morta. vedi anche Metallica, i video di 72 Seasons nel linguaggio dei segni americano

Le curiosità sulla band dei Metallica

Da ragazzo James Hetfield ha lavorato in uno studio di grafica/stampa e ha imparato qualche nozione di base. Grazie a quella esperienza ha disegnato il celebre logo dei Metallica. Quando suona non leggerebbe gli spartiti. Nella formazione iniziale dei Metallica c’era il chitarrista Dave Mustaine, rimasto poco tempo nel gruppo perché cacciato da Hetfield e Ulrich a causa del carattere rissoso e dei problemi con la droga. Per anni Hetfield e Mustaine si sarebbero detestati, a causa dei caratteri incompatibili e solo recentemente il frontman dei Megadeath ha dichiarato di non nutrire più alcun rancore verso i membro dei Metallica. Al posto di Mustaine è entrato Kirk Hammett e al basso è stato ingaggiato Cliff Burton. Quest’ultimo è morto a causa di un incidente nel 1986. Hetfield porta ancora oggi sulla mano destra un anello di Burton. leggi anche If Darkness Had a Son, è uscito il nuovo singolo dei Metallica

Gli incidenti durante i concerti Varie volte Hetfield è rimasto vittima di incidenti sul palco durante i concerti. Il più noto è quello durante l’esecuzione di Fade to Black nell’esibizione del 1992 allo Stadio Olimpico di Montréal. Il frontman dei Metallica è stato colpito dall’esplosione di una torre di fuochi d’artificio e si è ustionato con bruciature di secondo e terzo grado al braccio sinistro e al volto. Per tutto il resto del tour non ha potuto suonare la chitarra. leggi anche Stranger Things, i Metallica suonano Master of Puppets con Eddie

Il patrimonio e la vita privata Il frontman dei Metallica vive a San Francisco e secondo alcune stime il suo patrimonio si attesterebbe sui 175 milioni di dollari. Dal 1997 al 2022 è stato sposato con Francesca Tomasi e da lei ha avuto tre figli: Cali Tee (1998), Castor Virgil (2000) e Marcella (2002). Dopo 25 anni di matrimonio, il 22 agosto del 2022 è stato ufficializzato il divorio. Durante un'intervista su NPR's Fresh Air, Hetfield ha dichiarato che Tomasi lo ha aiutato molto a maturare e a imparare a trattare con i suoi problemi di rabbia in modo costruttivo. Al di fuori della musica pratica snowboard, skateboard, sci nautico, caccia e ama le moto ad acqua. Colleziona chitarre vintage e modelli classici di macchine. Tra le sue preferite ci sono una Chevy Nova del 1974, che ha anche contribuito a restaurare, e The Beast, un all-terrain con quattro ruote motrici Blazer. Per promuovere un programma di musica per le scuole, mise in vendita su eBay la Chevrolet Camaro del 1967 che gli era stata regalata dopo essere stata utilizzata nel video del singolo dei Metallica I Disappear. leggi anche Metallica, donati 500mila dollari per i rifugiati ucraini