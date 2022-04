Metallica, donati 500mila dollari per i rifugiati ucraini

Le parole dei Metallica



approfondimento

“Il lavoro che lo chef José Andrés e i dediti cuochi della World Central Kitchen svolgono in prima linea durante una crisi umanitaria è a dir poco incredibile", ha affermato il batterista Lars Ulrich, come riportato dal sito di musica Consequence.

“Siamo ispirati, onorati ed estremamente orgogliosi di supportare le loro squadre attualmente impegnate in sei Paesi europei al servizio di milioni di ucraini costretti ad abbandonare le loro case”, continua Ulrich. “La World Central Kitchen rappresenta tutto ciò che i Metallica e la nostra All Within My Hands Foundation supportano, fornendo pasti con dignità e speranza per il mondo intero”.



Dalla fine di febbraio la squadra di soccorso di World Central Kitchen (WCK) ha già servito oltre 5 milioni di pasti, supportando le famiglie che si stanno rifugiando in Ucraina e i profughi che arrivano in Polonia, Romania, Moldova, Ungheria e, più recentemente, in Spagna. “WCK crede, come noi, che il cibo sia un diritto umano universale e questa rapida risposta di fronte al bisogno ha ispirato AWMH. Oggi lanciamo in anticipo il nostro Mese delle donazioni estendendolo a due mesi perché il bisogno non aspetta. Ci stiamo impegnando a donare un totale di 1 milione di dollari alla campagna #ChefsForUkraine dell'organizzazione no profit. Questa partnership è iniziata il mese scorso quando AWMH ha donato 100.000 dollari a WCK. Oggi lanciamo con altri 500.000 dollari e lavoreremo insieme per raggiungere 1 milione di dollari nei prossimi due mesi”, si legge in una nota ufficiale sul sito web della fondazione All Within My Hands.



Lo shop sul sito dei Metallica doneràal loro fondo benefico Months of Giving i proventi di vari pezzi del merchandising selezionati.