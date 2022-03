All'asta l'opera di Banksy "CND Soldiers", proventi all'Ucraina

Sono arrivate offerte da tutto il mondo per l'opera "CND Soldiers" di Banksy messa all'asta per raccogliere fondi destinati a un ospedale pediatrico di Kiev. L'opera risale al 2005 e ritrae due soldati che dipingono su un muro il simbolo della pace e del disarmo nucleare.

Un atto di denuncia

L'opera è un atto di denuncia nei confronti della partecipazione del Regno Unito al conflitto in Iraq. La sigla "CND" che compare nel titolo fa riferimento alla Campagna per il disarmo nucleare, l'organizzazione britannica fondata nel 1958 che si batte contro l'uso di armi nucleari, il cui logo è poi diventato universalmente conosciuto come il simbolo della pace.