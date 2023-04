Metallica, i video di 72 Seasons nel linguaggio dei segni americano

Il leggendario gruppo heavy metal sarà la prima rock band a rilasciare i video di tutte le tracce di un intero album in una versione in grado di facilitare l'accesso alla musica alle persone non udenti

Come annunciato il 15 aprile in occasione della Giornata Nazionale del Linguaggio dei Segni Americano, i Metallica saranno la prima rock band a rilasciare i video di tutte le tracce di un intero album in versione ASL (American Sign Language). Per celebrare l’iniziativa le leggende dell’heavy metal hanno già condiviso il primo video, relativo al brano che dà il titolo al dodicesimo album in studio 72 Seasons, uscito il 14 aprile. I video ASL delle altre undici tracce dell’album saranno rilasciati il 25 aprile. I Metallica hanno sviluppato il progetto insieme all’organizzazione no-profit Deaf Professional Arts Network (DPAN) e all'Amber G Productions di Amber Galloway, interprete della lingua dei segni specializzata nell'interpretazione di concerti e festival musicali come il Lollapalooza. “È un onore lavorare con le squadre di Amber e DPAN, e speriamo che i nostri fan nelle comunità delle persone non udenti e con gravi difficoltà di udito godano dell’esperienza dell’album attraverso questi video” hanno dichiarato i Metallica in un comunicato.