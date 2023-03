If Darkness Had a Son, è uscito il nuovo singolo dei Metallica

Oggi, 1 marzo, è uscito il nuovo singolo dei Metallica dal titolo If Darkness Had a Son, presente nell’album 72 Seasons, in arrivo il prossimo 14 aprile. Nella giornata di ieri, il gruppo rock ha condiviso su TikTok un piccolo estratto del singolo, che ha fatto impazzire i loro fan. Era da tempo che la band americana, ormai operativa da oltre 40 anni, non rilasciava nuova musica. L’attenzione sul gruppo è tornata a essere alta nell’ultimo periodo, anche grazie a una sapiente operazione social che ha permesso ai Metallica di integrarsi nel tessuto moderno, nonostante il background radicato nel passato.

Il nuovo album dei Metallica

approfondimento

Metallica, il nuovo album è 72 Seasons: uscirà il 14 aprile 2023

L’album 72 Seasons è previsto in uscita per il prossimo 14 aprile per Blackened Recordings. Per la produzione, i Metallica si sono affidati a Greg Feldman, James Hetfield e Lars Ulrich, con una lunga esperienza nel settore, perfetti per rilanciare l’immagine del gruppo. Allo stesso modo, per la grafica del loro ultimo album, i Metallica si sono affidati a David Turner. Quello del gruppo sembra essere un rilancio in grande stile e non solo un ritorno alla musica inedita, come dimostrano anche le edizioni speciali del disco che la band ha previsto per diverse forme di diffusione, in particolare per le versioni dei vinile, dedicate ai collezionisti, che sono sempre alla ricerca della peculiarità del prodotto. La tracklist del nuovo disco sarà così strutturata: