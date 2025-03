Altri Animali, Il documentario in sala dal 17 al 19 marzo

Monica Pais e Paolo Brigugli, Coppia nella vita e nel lavoro,

Coppia nella vita e nel lavoro, Monica Pais e Paolo Briguglio sono insieme dai tempi dell’università. Due caratteri diversi almeno quanto la fauna domestica e selvatica sulla quale mettono le mani ogni giorno all’interno della clinica veterinaria Duemari di Oristano: cani, gatti, randagi investiti, ma anche volpi, galli inappetenti, agnelli infetti, rapaci fratturati, cavalli anziani da sostenere, tartarughe ferite da ricucire e molti altri... le porte del pronto soccorso sono aperte a tutti, anche a quelli senza proprietari. Tra visite mediche, vaccini, sterilizzazioni, interventi d’emergenza, Monica Pais e Paolo Briguglio - aiutati da dieci giovani veterinarie piene di energia – dedicano anima e corpo alla guarigione di ogni sfortunato ospite della clinica, anche per trovare casa ai circa duecento randagi che trattano ogni anno.

Il loro impegno quotidiano e, soprattutto, la loro passione e dedizione è diventata un film: Guido Votano - giornalista, documentarista, autore radio e tv, tra gli autori del documentario L’Erba Proibita (2003), La Notte di Totò (2003, Miglior documentario italiano, Torino Film Festival) e Altri Occhi (2005, Miglior documentario, Levante Film Festival) - ha filmato il lavoro quotidiano di Monica e Paolo dentro e fuori la clinica veterinaria Duemari realizzando il documentario Altri Animali. Curiosa, attenta ma sempre discreta, la telecamera ha seguito per mesi operatori ed ospiti, osservando e raccontando da vicino, con un occhio attento al punto di vista dei pazienti, una professione amatissima come quella del veterinario, in via di profonda trasformazione per l’irruzione della tecnologia e delle specializzazioni, e per l’empatia crescente che il pubblico ha per il mondo animale.