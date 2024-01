A Parigi prima strada al mondo dedicata a David Bowie

Inaugurata in occasione del 77º anno dalla nascita dell'artista, la prima strada intitolata al "Duca Bianco" si trova in una zona in fase di costruzione della capitale francese, ricca in street art e atelier

Rue David Bowie. D’ora in avanti passeggiando per Parigi si potrà percorrere una strada dedicata all’autore di Heroes e Life On Mars, scritta in bianco su blu come da tradizione. La capitale francese diventa così la prima città al mondo a intitolargli una strada, prima ancora di Londra, dove il musicista nacque.



Rue David Bowie si può già cercare sulle app di localizzazione. Si trova nel 13esimo arrondissement, vicino alla stazione Austerlitz, in una zona di nuova costruzione ricca di atelier e street art.