All’asta i manoscritti di due brani di David Bowie

Il foglio con i testi scritti a mano da David Bowie per due delle sue canzoni cult, ossia Rock N Roll Suicide e Suffragette City, potrebbe raggiungere la cifra di oltre 127mila dollari quando verrà battuto all'asta la prossima settimana. Sarà accompagnato da una lettera di provenienza del venditore, che attesta che la pagina è stata creata durante le sessioni di registrazione finali dell'album The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars.

Finora la pagina con i testi è stata valutata tra 50.000 e 100.000 sterline, quindi potrebbe raggiungere la cifra di oltre 127.000 dollari. L’oggetto dovrebbe essere esposto alla vendita nella vetrina di Omega Auctions oggi, martedì 28 novembre.



Il foglio presenta testi su entrambi i lati e include le bozze, le note e le correzioni dell'icona musicale scomparsa, risalenti al periodo in cui ha creato Rock N Roll Suicide e Suffragette City, entrambe presenti nel suo classico del 1972, The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars. La pagina risale alle sessioni di registrazione finali del disco e venne regalata al proprietario originale dal Duca Bianco di Life On Mars presso il Trident Studio a Soho, nel centro di Londra, insieme ad altre pagine che purtroppo sono andate perdute.

Il lato del foglio che mostra i testi di Suffragette City include una nota in basso a sinistra che informa l'editore di altre due canzoni che Bowie stava considerando per l'album, ovvero It Ain't Easy e Round And Round.

It Ain't Easy è stata inclusa nell'album del 1972, mentre Round And Round, una cover di Around And Around di Chuck Berry, è stata scelta come B-side per l'edizione britannica di Drive In-Saturday, pubblicata un anno dopo, nel 1973.