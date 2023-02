David Bowie, 80000 pezzi d'archivio al Victoria & Albert Museum

La collezione, che dal 2025 sarà esposta a Stratford nel nuovo The David Bowie Centre for The Study of Performing Arts, include non solo costumi, foto, lettere, testi e strumenti musicali, ma anche oggetti inediti mai visti in pubblico e pezzi iconici come la tuta multicolor di Ziggy Stardust e il cappotto Union Jack disegnato in collaborazione con Alexander McQueen per la copertina di Earthling nel 1997

Il Victoria & Albert Museum di Londra ha acquisito un vasto archivio di più di ottantamila pezzi appartenuti a David Bowie che comprendono non solo costumi, foto, lettere, testi e strumenti musicali, ma anche “scritti più intimi, processi creativi e progetti non realizzati, la maggior parte dei quali non sono mai stati visti in pubblico”, come specificato dal comunicato rilasciato dall’istituzione culturale. Tra gli oggetti più particolari, la collezione include il testo scritto a mano di Heroes, i taccuini tenuti da Bowie nel corso della sua vita, l’iconica tuta multicolor disegnata da Freddie Burretti per la rock star aliena Ziggy Stardust, le futuristiche creazioni di Kansai Yamamoto per l’Aladdin Sane Tour del 1973 e il cappotto Union Jack disegnato da Bowie e Alexander McQueen per la copertina dell’album Earthling del 1997. Dal 2013 al 2018 alcuni oggetti hanno inoltre fatto il giro del mondo in occasione della mostra David Bowie Is. Per conservare e mostrare la collezione, che sarà esposta al pubblico nel nuovo The David Bowie Centre for The Study of Performing Arts, a Stratford, nel 2025, il Victoria & Albert Museum ha ricevuto una donazione di dodici milioni di dollari dalla Blavatnik Family Foundation e dal Warner Music Group.