Le professioni delle rockstar prima di diventare tali

Ozzy Osbourne lavorava in un macello, il che potrebbe spiegare tante cose… Tipo la leggendaria scena del pipistrello che ha mangiato sul palco durante un concerto a Des Moines. “Verrò ricordato per sempre come il pazzo che staccò la testa del pipistrello a morsi”, ha dichiarato Osbourne in un’intervista. Ebbene sì ma non solo per quello.

