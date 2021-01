5/10 ©Kika Press

Ispirato dal blues di Willie Dixon, l’album venne registrato agli Olympic Studios di Londra in appena 36 ore e per un costo 1.750 sterline (compresa la cover, come dichiarato dallo stesso Jimmy Page). I brani originali scelti per l’occasione vennero stravolti per proseguire il progetto di blues psichedelico dei Cream. Il lavoro diede una svolta radicale nell’evoluzione dell’hard rock.

Duran Duran: com'è cambiato lo storico gruppo britannico