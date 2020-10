Il caso è chiuso. Nonostante un tentativo di riaprire la vexata quaestio ormai è definitivo che i Led Zeppelin vincono la battaglia legale sul copyright del loro (adesso si può dire senza perplessità) capolavoro Stairway to Heaven. Infatti la Corte Suprema ha rifiutato di occuparsi del caso. Una prima rassicuraziobne per la band inglese era già giunta lo scorso marzo da un tribunale della California che aveva stabilito che i Led Zeppelin non si erano appropriati del riff d'apertura di Taurus, brano scritto da Randy Wolfe, membro di una band di Los Angeles chiamata Spirit. La decisione della più alta corte del Paese di non prendere in esame il caso chiude definitivamente l'infinita battaglia legale. Andando indietro negli anni, i Led Zeppelin avevano vinto la causa nel 2016, quando la corte all'epoca chiamata a snetenziare non aveva trovato prove che il classico del 1971 violasse il copyright di Taurus. Ma, con sorpresa generale, la sentenza fu ribaltata in appello nel 2018. Giusto per dare una idea del valore ecomico del brano si stima che durante i cinque anni del processo civile Stairway to Heaven abbia incassato 3,4 milioni di dollari. Figuriamoci dal 1971 a oggi...a proposito nel 2021 festeggerà i suoi 50 anni.