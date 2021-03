Rock Legends, la serie che racconta la storia di mostri sacri musicali

La storia di cinque band che hanno cambiato le sette note, la cultura e lo stile, ossia Clash, Smiths, Ramones, Eagles e Bee Gees, sarà raccontata in altrettante puntate di questa serie per palati gourmet di rock. Disponibili fino al 31 maggio sul sito web del magazine ARTE

Voglia di rock dopo Sanremo? C’è una bella serie che il sito del magazine ARTE ci serve su un piatto d’argento, anzi: su cinque piatti d’argento, dato che il pasto luculliano è composto da cinque puntate che raccontano i piatti forte del menù rock internazionale targato seconda metà del Novecento. Stiamo parlando di Rock Legends, una serie composta da cinque episodi che ripercorrono in lungo e in largo il capitolo più cool e inebriante della storia della musica, ossia quello rock.

Tutti e cinque gli episodi sono disponibili fino al 31 maggio sul sito web del magazine ARTE e raccontano rispettivamente la storia dei Clash, degli Smiths, dei Ramones, degli Eagles e dei Bee Gees.

Per ciascuna di queste band cult, lo show si sofferma anche sul relativo (eventuale) frontman, come nei casi di Ramones e Smiths per cui il focus si concentra anche sulle figure cardine di Joey Ramone e Morrissey, chiaramente.

La serie Rock Legends

approfondimento Ramones, le canzoni più famose Se vi chiedete quale sia il testimone/bagaglio che Morrissey e Joey Ramone hanno lasciato alla musica contemporanea oppure come e perché i Bee Gees e gli Eagles sono diventati vere e proprie icone, allora Rock Legends è l’aruspice che vi offrirà tutte le risposte che state cercando. Fugandovi ogni dubbio amletico, clashetico e ramonsetico che vi attanaglia...



Dagli Smiths ai The Clash, Rock Legends ci racconta l’epopea delle più grandi leggende musicali targate seconda metà del Novecento, nomi che hanno lasciato un segno profondo e indelebile non solo nella musica ma anche in generale nell’ambito della cultura pop.

Le band protagoniste di Rock Legends

approfondimento Sex Pistols: la storia del gruppo punk britannico FOTO Si parte dai Clash, primo gruppo a cui Rock Legends dedica un capitolo. Un nome a dir poco cult, una band che ha contribuito a plasmare quel genere, il punk, che nasce dalla perfetta sintesi di rabbia pura e poesia, altrettanto pura.

I mitici Clash di Joe Strummer sono nati nel 1976 nella West London, tra squat, centri sociali e ambienti bohémien che hanno influenzato sia le loro sonorità sia la loro poetica. Sì, proprio così: p-o-e-t-i-c-a.