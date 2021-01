15/16

John Lydon, che dopo l'uscita dal gruppo ha abbandonato per sempre lo pseudonimo "John Rotten", fondò il gruppo post-punk Public Image Ltd. Chiuse il rapporto con l'allora manager McLaren (morto nel 2010), ma non con il resto della band. Nel 2007, in occasione della ristampa in "special anniversary edition" dell'album Never Mind the Bollocks, il gruppo si riunì per una serie di date che si tennero a Los Angeles, Londra e Manchester, con una tappa anche all'Heineken Jammin' Festival a Mestre