I Kiss smettono di suonare, ma arrivano gli avatar digitali

I Kiss hanno attaccato gli strumenti al chiodo, smettendo ufficialmente di suonare, ma in realtà continueranno a farlo tramite dei sostituti digitali. La band di hard rock e pop metal capitanata dal bassista Gene Simmons e dal chitarrista Paul Stanley è immortale, nel vero senso del termine ora: al loro posto suoneranno degli avatar digitali. Il gruppo statunitense ha rivelato i propri alias virtuali durante il concerto d'addio al Madison Square Garden andato in scena lo scorso 1° dicembre.



Mamma mia! Viene proprio da usare l’esclamazione consacrata dagli Abba, dato che i Kiss utilizzeranno la tecnologia già usata dai colleghi scandinavi per diventare più immortali di quanto già non siano.

Mentre i Kiss lasciavano il palco di New York (la loro città natale, quella in cui si sono formati nel lontano 1973, quindi l’ultimo concerto nella Grande Mela si arricchisce di significato, dato che è davvero un cerchio che si chiude), sono stati sostituiti da avatar proiettati sopra il palco.

Quegli avatar digitali hanno intonato God Gave Rock 'n' Roll to You, brano dalla colonna sonora di Bill & Ted’s Bogus Journey, offrendo un accenno su come la tecnologia garantirà loro un reddito, come fa notare Entertainment Weekly…

"Possiamo essere per sempre giovani e per sempre iconici portandoci in luoghi che non abbiamo mai sognato prima", ha dichiarato Gene Simmons in un comunicato ufficiale in cui parla per la prima volta della nuova tecnologia di cui usufruiranno da adesso in avanti. "La tecnologia farà saltare Paul Stanley più in alto di quanto abbia mai fatto prima”, aggiunge Simmons con ironia.



Potete vedere le prime immagini degli avatar digitali dei Kiss nel video che trovate in fondo a questo articolo, una clip ufficiale della band intitolata A New Era Begins.