I Kiss annunciano "gli ultimi concerti in assoluto" del tour d'addio

I Kiss hanno annunciato sui social “gli ultimi show in assoluto” del The End Of The Road World Tour, le ultime tappe del tour d’addio che inizieranno il 29 ottobre nella città di Austin, in Texas, riempiranno gli stadi degli Stati Uniti e del Canada e l’1 e il 2 dicembre culmineranno " in un grande spettacolo nella città in cui tutto è iniziato . New York City fa parte della nostra filosofia e della nostra storia da più di quattro decenni, quindi abbiamo ritenuto opportuno concludere la nostra carriera sul palco del Madison Square Garden”. La band ha ribadito che “i Kiss sono nati a New York City. Sulla 23ª Strada. Mezzo secolo fa. Sarà un privilegio e un onore chiudere il tour al Madison Square Garden, a 10 isolati di distanza e 50 anni dopo da dove abbiamo iniziato! ”

UNA GRANDE FESTA CON I FAN

approfondimento

I Kiss in concerto al Lucca Summer Festival 2023 il 29 giugno

Prima della pandemia i Kiss avevano pianificato il concerto finale del The End Of The Road World Tour il 17 luglio 2021 a New York, ma sono stati poi costretti dalle restrizioni a posticipare. “Non c’è niente di sdolcinato in questo. È una festa con i nostri fan in tutto il mondo. Volevamo alzare di nuovo il livello di ciò che una band può fare dal vivo. Questo davvero è ciò che abbiamo sempre fatto: abbiamo sempre voluto essere la band che non abbiamo mai visto” aveva spiegato a Rolling Stone il frontman del gruppo Paul Stanley. “Ci sono molti show là fuori che hanno in loro il Dna dei Kiss perché non erano davvero spettacoli di alcuna grandezza prima di noi”. In attesa delle ultime esibizioni, il prossimo 29 giugno i Kiss celebreranno i cinquant’anni di carriera anche in una tappa italiana al Lucca Summer Festival.