All’asta le lettere dei Kiss scritte ai fan negli anni Settanta

“Cari terrestri, la gravità sulla Terra non è la stessa che trovo sul mio pianeta, ma lentamente mi ci sto abituando. Ho sempre voluto suonare la chitarra solista in un gruppo ed esprimere me stesso”. Negli anni Settanta Paul Daniel “Ace” Frehley, chitarrista della band rock americana dei Kiss, ha scritto una lettera ai fan prima della pubblicazione di Alive!, considerato uno dei migliori dischi registrati dal vivo nella storia del genere musicale. La missiva, composta intorno agli anni 1973 e 1974 per la copertina di un album, era stata regalata nel 1976 ad un fan all’epoca quindicenne, e non era stata la sola: le mani del destinatario del dono avevano stretto anche altre tre lettere autentiche scritte dai restanti membri della band Gene Simmons, Paul Stanley e Peter Criss. Ora, quasi mezzo secolo dopo, tutte le composizioni andranno all’asta sul sito GottaHaveRockandRoll.com fino al 14 aprile per un valore destinato a superare i 50 mila dollari e che, addirittura, potrebbe toccare i 150 mila. Nel corso della vendita saranno accettate soltanto offerte al rialzo di almeno 5 mila dollari e, attualmente, sono già arrivate diciotto offerte che hanno portato l’asta a 42 mila dollari.