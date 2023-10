5/12 ©Ansa

LA CONSACRAZIONE - I Blink-182 continuano a macinare successi: nel 2001 esce il disco Take Off Your Pants and Jacket, che ospita i singoli The Rock Show, First Date e Stay Together for the Kids. Segue un periodo in cui i membri della band si dedicano a progetti paralleli e tutti e tre si sposano e hanno figli. Il successivo lavoro in studio, titolato semplicemente Blink-182, mostra una maturazione emotiva nelle tematiche. Contiene i singoli Feeling This, I Miss You, Down e Always

