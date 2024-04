2/18 ©Getty

Matthew McConaughey ha incontrato Camila Alves per la prima volta nel 2006 ad una festa a Los Angeles. All'epoca, lui era un attore emergente, mentre lei faceva la modella. L'incontro è stato casuale, ma come ha raccontato lo stesso McConaughey in diverse interviste, è stato subito colpito dalla bellezza e dalla personalità di Camila. Si sono sposati il 9 giugno 2012 in una cerimonia privata in Texas. Hanno tre figli: Levi (nato nel 2008), Vida (nata nel 2010) e Livingston (nato nel 2012)

