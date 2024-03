Spettacolo

Milano Fashion Week 2023: le star alle sfilate, da DiCaprio a Roberts

Le sfilate e gli eventi della Settimana della moda milanese hanno attirato nel capoluogo meneghino le star accomunate dalla passione per l'inconfondibile stile italiano. Inutile dire che la presenza dei grandi nomi del mondo dello spettacolo nostrano e dei divi di Hollywood ha dato il via al vip watching sfrenato per le strade della città, in questi giorni ancora più glamour. In basso, una carrellata di foto dei protagonisti del front row A cura di Vittoria Romagnuolo

Sebbene nascosto dal consueto look composto da abiti casual e poco appariscenti, cappellino e mascherina, Leonardo DiCaprio è stato immediatamente avvistato in giro per la città di Milano durante la Settimana della Moda. L'attore premio Oscar è atterrato in città - pare - per raggiungere Vittoria Ceretti, la top model italiana ormai indicata come sua ultima fiamma. In queste foto il divo di Hollywood fa shopping con la sua guardia del corpo ma nei suoi giorni in Italia si è concesso anche un party esclusivo da Versace





Sorriso smagliante per Scarlett Johansson, ospite di riguardo della sfilata di Prada. Accanto a lei siedono due amici e colleghi di Hollywood: il regista Wes Anderson e l'attore Benedict Cumberbatch, quest'ultimo, come lei, volto della casa di moda milanese per questa stagione