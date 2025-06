Marracash in concerto a Milano, la possibile scaletta

Marracash sta quasi per arrivare alla metà delle date del "Marra Stadi25", il tour che l'ha visto protagonista dei palchi dei maggiori stadi del Paese con uno show costruito su un repertorio di oltre venti anni e un focus sui brani degli ultimi tre album in studio.

A Milano Marracash suonerà per due date, il 25 e il 26 giugno. La location è iconica: San Siro, stadio che per la prima volta ospita il live di un rapper solista.

Tanti i record per Marracash che nelle ultime ore ha celebrato con un post online il nono platino per Persona. Il rapper scrive nel post: (il) "disco che ha cambiato la mia vita".