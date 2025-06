Gigi D'Alessio & Friends Sicily for Life, stasera in tv il concerto

Il 20 e 21 giugno scorso, Gigi d'Alessio è stato protagonista di un concerto benefico allo Stadio Renzo Barbera di Palermo. L'obiettivo? Raccogliere fondi per costruire un poliambulatorio pediatrico dedicato alle malattie rare, nella città siciliana. Accanto a lui, sul palco, amici e nomi notissimi della musica e dello spettacolo italiani. Martedì 24 giugno, lo show (sold-out in entrambe le date) andrà in onda in prima tv su Canale 5.

Gli ospiti attesi

I due concerti palermitani, oltre a Gigi D'Alessio, hanno visto esibirsi molte altre voci della musica italiana: Elodie ha cantato con lui Una magica storia d'amore, Geolier ha proposto i duetti Senza Tuccà ed Episodio d'amore. E poi Fiorella Mannoia, Noemi, The Kolors, Sal Da Vinci, Clementino, LDA (che, col papà, ha cantato Primo appuntamento). Elena D'Amario ha ballato su Rosa e lacrime, Alessandro Siani ha portato sul palco la sua comicità. Tutti momenti, questi, che si potranno rivivere su Canale 5.