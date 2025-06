Tender to Summer, Kiton traccia una nuova rotta lifestyle per l’estate

Celebrando le proprie radici fondate su eccellenza, eleganza misurata e maestria artigianale, Kiton abbraccia una nuova rotta lifestyle, definendo un nuovo vocabolario esperienziale che pone la qualità come condizione emotiva e punto di partenza

Per l’estate 2025, Kiton traccia un’esperienza immersiva che va oltre la sartoria, articolata in tre attivazioni che arricchiscono l’universo lifestyle del brand con una nuova e audace narrazione alla ricerca del benessere. Tre destinazioni - fisiche, emotive, esperienziali - tracciano un orizzonte unico: un mondo costruito secondo la grammatica dell’eccellenza firmata Kiton. La collaborazione con SACS, leader mondiale nel suo segmento, per la creazione di un maxi-Rib unico nel suo genere, il debutto della capsule collection KNT Marina pensata per vivere il mare con stile e l’apertura della nuova boutique affacciata sul Waterfront di Porto Cervo, danno vita ad un racconto fluido e coerente che ridefinisce il concetto stesso di qualità della vita. “In un’epoca in cui l’eccellenza non può più essere confinata al solo prodotto, abbiamo sentito l’esigenza di ampliare la nostra presenza, superando i confini del guardaroba. Vogliamo costruire spazi e rituali che riflettano la nostra idea di bellezza. Non si tratta di un esercizio di branding, ma di una scelta pienamente coerente con l’identità del marchio. Seguiamo i nostri clienti lungo il ritmo naturale del loro viaggio estivo, dal mare alla terra, accompagnandoli nei luoghi che abitano e nel tempo che decidono di dedicare a sé stessi. Chi ci sceglie dà valore alla propria qualità della vita e alla libertà di gestire ogni momento,” afferma Antonio De Matteis, AD di Kiton.

KNT x SACS

La nuova stagione di Kiton inizia sull’acqua. Al centro della visione del progetto “Tender to Summer,” c’è il primo progetto nautico nella storia del brand, un’esclusiva collaborazione con SACS, eccellenza italiana nella produzione di maxi-Rib ad alte prestazioni, per la realizzazione di una versione unica dello Strider 13, modello iconico e di maggior successo della gamma del brand nautico. Attraverso KNT, Kiton New Texture, progetto che ha fatto dell’intersezione tra mondi la sua essenza, il brand ha da tempo esplorato il confine tra sartoria, sport, vita all’aria aperta e performance. Per questa nuova tappa, KNT entra nel mondo della nautica, presentando una versione bespoke dello Strider 13, imbarcazione ambasciatrice dei valori Kiton definiti da innovazione, design, tecnologia e precisione silenziosa. Svelata in anteprima a Pitti Uomo, insieme alla capsule marina KNT, l’imbarcazione è una vera scultura in movimento, disegnata da Christian Grande, tra i più autorevoli yacht designer al mondo ed incarna i valori di qualità e maestria artigianale condivisi da Kiton e SACS. “È stato un esercizio complesso quello di unire l’espressione di potenza in mare di Strider con lo stile più classico di Kiton. Ho voluto condensare nel SACS Strider 13 tutti i contenuti stilistici della collezione KNT marina, partendo dall’alternanza delle cromie sabbia che si riversano sul bianco puro di questo raffinato maxi-Rib, fino ai dettagli materici della collezione stessa. Il tutto arricchito da una bordatura lungo tutto il tubolare, a ricordare la particolarissima cimosa parlante Kiton, fino ad arrivare alla punteggiatura circolare rossa distribuita lungo la barca,” afferma Christian Grande. Gli interni sono rivestiti con arredi e tappezzerie esclusive firmate KNT, realizzati secondo i codici estetici del brand, minimali e sofisticati. Definito da tonalità sobrie e profonde, finiture artigianali, dettagli e stilemi del brand come il Red Dot, lo Strider 13 è un gioiello nautico votato alla velocità e all’estrema versatilità. Frutto di oltre 30 anni di esperienza del cantiere nella realizzazione di maxi-Rib, lo Strider 13, progettato con passione e precisione, rappresenta il culmine dell’innovazione e del design. Dotato di una nuova carena, concepita per esaltare la passione per la navigazione ed esser veloce e confortevole allo stesso tempo, è disponibile nella doppia configurazione intro e fuoribordo. Le performance della versione KNT sono garantite dalla tripla Mercury 400hp.

KNT MARINA La capsule marina KNT celebra la collaborazione d’avanguardia con SACS. Dedicata a chi vive il viaggio come stile di vita, la collezione è caratterizzata da capi tecnici e performanti dalle silhouette fluide e leggere, realizzati in tessuti high-tech. La stessa armonia cromatica e concettuale dello Strider 13 si riflette nei key items della capsule: capi pensati per interpretare con disinvoltura una giornata in barca all’insegna dello stile sportivo-chic. Bermuda e pantaloni ampi in lino naturale si abbinano a felpe full zip, camicie in popeline di cotone finissimo con motivi grafici, anorak antivento in nylon ultralight, gilet smanicati dal gusto preppy e iconiche boat shoes. Una piccola valigia o armadio da barca, essenziale ma impeccabile, che racchiude lo spirito libero e sofisticato di chi vive il mare con stile, la capsule si adatta perfettamente a scenari urbani e costieri, in equilibrio tra funzionalità e stile, rappresentando un nuovo capitolo nell’evoluzione del lifestyle firmato Kiton: dinamico, contemporaneo e perfettamente radicato nell’eccellenza del Made in Italy.