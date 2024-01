Julia Roberts spiega perché non gira scene di nudo

La diva ha dichiarato che per lei non fare scene di nudo "è una scelta che faccio per me stessa”, come ha spiegato all’edizione inglese di Vogue, intervistata da Richard Curtis. "Senza criticare le scelte degli altri, per me non togliermi i vestiti in un film o essere vulnerabile fisicamente è una scelta che faccio per me stessa", ha detto l’attrice riguardo al modo in cui ha scelto di rappresentarsi. "Ma in effetti, sto scegliendo di non fare qualcosa anziché scegliere di fare qualcosa”, ha aggiunto

Julia Roberts è una diva conosciuta a livello planetario per le sue tante interpretazioni che l’hanno resa un vero e proprio mito del cinema.

Questa star non ha mai girato scene di nudo, e ha voluto spiegare il perché ai microfoni di Vogue UK, che l’ha recentemente intervistata chiedendole tante cose diverse circa la sua vita personale e la sua rosea carriera.



La diva ha dichiarato che per lei non fare scene di nudo "è una scelta che faccio per me stessa”, queste le sue parole. Intervistata da Richard Curtis sull’edizione inglese del celebre magazine di moda, Roberts ha detto quanto segue: "Senza criticare le scelte degli altri, per me non togliermi i vestiti in un film o essere vulnerabile fisicamente è una scelta che faccio per me stessa”. Ma l’attrice, che così ha spiegato il modo in cui ha scelto di rappresentarsi, ha riconosciuto anche un'altra cosa: "Ma in effetti, sto scegliendo di non fare qualcosa anziché scegliere di fare qualcosa”.

Curtis, l’intervistatore, ha chiesto all'attrice premio Oscar se si sente "responsabile nei confronti delle altre donne" quando sceglie i suoi ruoli cinematografici come star “di prima classe” ("di prima classe" da oltre tre decenni com’è lei, una cosa non da tutti e, soprattutto, non da tutte, dato che - come è noto - a Hollywood è difficile imporsi a una certa età se si è donne).

"Credi mai di rappresentare qualcosa?”, le ha chiesto Richard Curtis. "Penso che sarebbe più preciso dire che le cose che scelgo di non fare sono rappresentative di me", ha risposto Julia Roberts, notando che la sua carriera "per tutte le età" ne è un esempio.