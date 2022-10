6/10 ©Webphoto

Erin Brockovich - In Erin Brokovich - forte come la verità (2000) l’attrice è la segretaria precaria di uno studio legale e madre trentenne di tre figli. Inizia a indagare per conto suo sulla Pacific Gas and Electric Company che ha contaminato le falde acquifere di una cittadina californiana, provocando tumori ai residenti. Erin non si arrenderà finché non otterrà giustizia. Julia Roberts per quest’interpretazione ha vinto un premio Oscar