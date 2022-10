Nuovo successo per una delle coppie più amate del cinema. Julia Roberts e George Clooney hanno tagliato un importante traguardo, infatti la loro ultima pellicola Ticket to Paradise ha permesso ai due attori di arrivare a un miliardo di dollari di incassi considerando i film fatti insieme, come annunciato da Deadline .

approfondimento

Ticket to Paradise, clip esclusiva della rom-comedy

Ecco la sinossi ufficiale di Ticket to paradise pubblicata nella didascalia del trailer condiviso da Universal Pictures International Italy su YouTube: "I premi Oscar® George Clooney e Julia Roberts tornano sul grande schermo nei panni di due ex che si ritrovano in una missione comune per impedire alla figlia innamorata di commettere il loro stesso errore”.