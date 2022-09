Ticket to Paradise, clip esclusiva della rom-comedy

In esclusiva per Sky una clip della pellicola, in uscita il 6 ottobre al cinema. Il film riunisce i due noti attori in una commedia divertente, solare e romantica Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Il 6 ottobre arriva al cinema una nuova commedia romantica con un’ambientazione da favola e i protagonisti sono due grandi star di Hollywood che non hanno bisogno di presentazioni: George Clooney e Julia Roberts. Diretto da Ol Parker, Ticket to Paradise è scritto dallo stesso regista in collaborazione con Daniel Pipski e a giudicare dalla clip esclusiva per Sky e dal trailer sembra promettere divertimento, imprevisti esilaranti e un pizzico di romanticismo che non guasta mai.

Ticket to Paradise: la sinossi del film approfondimento Ticket to Paradise trailer del film con Julia Roberts e George Clooney George Clooney e Julia Roberts sono due ex coniugi che si ritrovano in una missione comune per impedire alla figlia innamorata di commettere il loro stesso errore. Prodotto da Working Title, Smokehouse Pictures e Red Om Films, Ticket to Paradise è una commedia romantica che racconta come le seconde possibilità possano sorprenderci. Un matrimonio finito non è sempre sintomo di un sentimento svanito, ma vittima magari di incomprensioni, errori da una parte e dall’altra, problemi economici e altro. Pertanto si possono creare delle circostanze in grado di far riaccendere la passione o disintegrare del tutto quel poco rispetto e affetto rimasto. Come andrà a finire in questo caso?

Ticket to Paradise: una commedia tormentata GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Prodotto da Tim Bevan per Working Title, Sarah Harvey, Deborah Balderstone, George Clooney, Grant Heslov per Smokehouse Pictures e da Julia Roberts e Lisa Roberts Gillan e Marisa Yeres Gill per Red Om Films, Ticket To Paradise è stato girato nel Queensland, Australia, grazie agli incentivi del governo federale australiano e alla Production Attraction Strategy di Screen Queensland. Le riprese hanno subito anche alcuni rallentamenti a causa della pandemia, ma alla fine il lavoro è terminato ed è pronto ad arrivare sul grande schermo. Reunion Clooney-Roberts George Clooney e Julia Roberts hanno lavorato insieme in più di una occasione. Basti pensare a Money Monster - L’Altra Faccia del denaro, thriller diretto da Jodie Foster, il cult Confessioni di una Mente Pericolosa per la regia dello stesso Clooney, Ocean’s Eleven. Un sodalizio artistico e un’amicizia fatta di stima reciproca che funziona anche sullo schermo, creando una giusta alchimia sia in film drammatici, di azione o più scanzonati. Vedremo come se la caveranno in questo nuovo Ticket to Paradise.