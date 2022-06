Ticket to Paradise trailer del film con Julia Roberts e George Clooney

Ticket to Paradise, il primo trailer

approfondimento

È stato condiviso ieri, mercoledì 29 giugno, da Universal Pictures su YouTube, il primo trailer ufficiale di Ticket to Paradise, accendendo in tutti i fan e amanti del cinema la curiosità di rivedere sul grande schermo la coppia d’assi formata dagli attori Julia Roberts e George Clooney. Da quanto si evince dalle prime clip del film, la storia – a cavallo tra il romantico e il dissacrante – vedrà al centro le vicende di Roberts e Clooney che interpretano i genitori divorziati (dopo essere stati sposati per 5 anni) della giovane Lily, impersonata da Kaitlyn Dever. La ragazza, durante un viaggio a Bali, trova proprio in quelle terre paradisiache il suo vero amore, Gede, che decide di sposare. I genitori, in aereo per raggiungere la figlia nel giorno delle sue nozze, tenteranno il sabotaggio in ogni modo, nella foga di impedirle di compiere un gesto così affrettato, gettando via i migliori anni della sua vita. E così, tra disavventure, feste dall’alto tasso alcolico e tentativi falliti di boicottaggio, i due proveranno a mettere da parte i rancori per il bene della propria famiglia. Si vocifera che nel cast ci sarà anche Lucas Bravo (Emily in Paris).